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В Тынде вручили памятные медали ветеранам БАМа

В Тынде вручили памятные медали ветеранам БАМа
Фото: amurobl.ru

Министр транспорта России Евгений Дитрих и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров вручили награды ветеранам Байкало-Амурской магистрали. Губернатор Амурской области Василий Орлов вручил благодарности и благодарственные письма работникам российских железных дорог.

«Давно не присутствовал в зале с такой атмосферой. Недаром говорят, что бамовцы – это отдельная категория людей, и это очень чувствуется сегодня. Мы очень гордимся вами, гордимся тем, что 1 500 километров путей БАМа и сама его столица находится на территории Амурской области. Отдельно хотелось поблагодарить руководство страны, Министерство транспорта РФ и компанию "РЖД" за огромную работу, которая проводится по расширению Байкало-Амурской магистрали и Транссиба. Сегодня Российские железные дороги – не только крупнейший налогоплательщик, но и крупный работодатель. Мы верим в перспективы развития Тынды и БАМа. Здесь продолжает развиваться социальная инфраструктура. Вчера был заложен первый камень ФОКа, строительство по программе "Газпром – детям". В этом году начинается капитальный ремонт Тындинской больницы. Из запланированных 200 миллионов рублей уже выделено 34 миллиона из областного бюджета. В течение нескольких лет ремонт завершится. Уже передан сертификат на строительство спортивной площадки на базе школы № 7 в Тынде», – сказал Василий Орлов.

Праздничные мероприятия в Тынде на этом не заканчиваются. На стадионе «БАМ» проводятся спортивные состязания по мини-футболу и стритбаскету. На площади 25-летия БАМа проходит выступление оркестров Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Здесь же в 18:00 начался гала-концерт, который завершится фейерверком, сообщает правительство Амурской области.

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#областная власть #праздники #российская власть #строительство #транспорт #Тында

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