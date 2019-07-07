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сегодня, 19:34 1

В Иркутской области найдены живыми 30 человек, пропавшие после наводнения

В Иркутской области найдены живыми 30 человек, пропавшие после наводнения
Фото: interfax.ru

Полиция нашла 30 человек, которые считались без вести пропавшими в зоне паводка в Иркутской области. Пропавшими без вести числятся 11 человек.

«Из числа людей, заявлявшихся как без вести пропавшие во время наводнения в Иркутской области, 30 человек найдено живыми. На сегодня в списке без вести пропавших числится 11 человек. Погибло 22 человека», – приводит данные «Интерфакс» со ссылкой на сообщение правительства Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону, к настоящему времени в зоне паводка проведена откачка воды и очищены 4,7 тысячи подворий и 37 улиц протяженностью 11,6 километра, вывезено 3,9 тысячи кубометров мусора.

По уточненным данным МЧС, с 25 июня паводок затронул 107 населенных пункта Иркутской области, более 10 тысяч жилых домов, в которых проживали почти 35 тысяч человек, в том числе 8 тысяч детей. Подтопленными оказались 49 социально значимых объектов, более 10 тысяч приусадебных участков. Стихия затронула Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский и Куйтунский, Черемховский районы. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

По данным на воскресенье, в Тулуне остаются подтопленными 224 жилых дома с населением 560 человек, в том числе 140 детей.

Ранее также сообщалось, что в зоне ЧС погибли 22 человека, без вести пропали 11 человек.

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  • Jonson_28rus

    Jonson_28rus
    2 минуты назад

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