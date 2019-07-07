Пуск ракеты и юбилей БАМа: амурский губернатор подытожил первую неделю июля

С космодрома Восточный состоялся пуск очередной ракеты. Он был пятым и стал особым поводом для гордости. «Ракета-носитель вывела на орбиту спутник, сделанный студентами АмГУ. Это наш первый научный космический опыт и вообще первый спутник в истории, изготовленный на Дальнем Востоке», – написал губернатор.

В Амурскую область на пятый пуск ракеты приехали высокие гости. На космодроме прошло выездное заседание Совета безопасности Российской Федерации. «На Совбезе обсудили, как обеспечить предприятия гособоронзаказа новыми контрактами. Это важно для нас, ведь три амурских завода работают на заказах "оборонки"», – пояснил Василий Орлов.

Полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев подтвердил, что Благовещенск скоро получит статус Свободного порта. «Это новые экономические преференции и темпы развития», – уточнил губернатор Амурской области.

«Полмиллиарда рублей мы получили из федерального бюджета на переселение из аварийного жилищного фонда. А это значит, что 550 жителей области переедут в новые квартиры», – продолжает глава региона обзор главных событий недели.

«И, наконец, сегодня 45-летие БАМа! Я сейчас в Тынде, и здесь большой праздник для жителей и гостей города. БАМ – это легендарная история! История про удивительных людей, которые приехали со всего Советского Союза. Они совершали настоящий подвиг, прокладывая магистраль в условиях амурского севера, и остались здесь жить уже после окончания великой стройки. Сегодня БАМ реконструируется, растет грузопоток. От всего сердца поздравляю всех бамовцев! Уверен, что впереди у Байкало-Амурской магистрали – яркие перспективы», – такими словами заканчивается пост Василия Орлова.