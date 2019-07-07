Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:12 0

Район поисков мальчика из Сергеевки смещен ниже по Амуру

Район поисков мальчика из Сергеевки смещен ниже по Амуру

Поиски ребенка продолжаются в Сергеевке Благовещенского района. 10-летнего мальчика, пропавшего в субботу, 6 июля, ищут в реке Амур.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», искать мальчика начали в субботу. Утром в воскресенье, 7 июля, поиск продолжились. В них участвуют сотрудники полиции, Амурского управления ГЗ и ПБ, Пограничного управления ФСБ России по Амурской области, Главного управления МЧС России по региону. Водолазы уже провели несколько спусков. Дно обследуют с помощью видеокамер.

В дежурной службе ГУ МЧС России по Амурской области сообщили, что поиски продолжаются, работы смещены ниже по течению Амура. Работают сотрудники ГИМС, они обследуют акваторию реки.

Просмотров всего: 228

#дети #происшествия

распечатать


Происшествия

Поиск ребенка в Сергеевке пока не дал результатов (видео)
Происшествия

В Сергеевке ищут мальчика, пропавшего у реки Амур (видео)
Общество

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Происшествия

Амурчанин напал на пенсионерку и украл 700 рублей
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь