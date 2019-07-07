Район поисков мальчика из Сергеевки смещен ниже по Амуру

Поиски ребенка продолжаются в Сергеевке Благовещенского района. 10-летнего мальчика, пропавшего в субботу, 6 июля, ищут в реке Амур.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», искать мальчика начали в субботу. Утром в воскресенье, 7 июля, поиск продолжились. В них участвуют сотрудники полиции, Амурского управления ГЗ и ПБ, Пограничного управления ФСБ России по Амурской области, Главного управления МЧС России по региону. Водолазы уже провели несколько спусков. Дно обследуют с помощью видеокамер.

В дежурной службе ГУ МЧС России по Амурской области сообщили, что поиски продолжаются, работы смещены ниже по течению Амура. Работают сотрудники ГИМС, они обследуют акваторию реки.