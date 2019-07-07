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7июля
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сегодня, 15:58 11

В храмах Благовещенской епархии молятся о прекращении дождей

В храмах Благовещенской епархии молятся о прекращении дождей
Фото: pixabay.com

Во всех храмах Благовещенской епархии начали молиться о прекращении дождей в Амурской области. Православные просят о ниспослании хорошей погоды.

Как сообщается на информационном портале Благовещенской епархии, архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан благословил начало молебнов в связи с обильными ливневыми дождями и наводнениями в Амурской области.

Начиная с воскресенья, 7 июля, во всех храмах Благовещенской епархии после Божественной Литургии будут совершать «Последование молебного пения ко Господу Богу нашему Иисусу Христу, во время безведрия, егда дождь многий безгодно идет».

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#погода #религия

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Лишь бы не переусердствовали, а то получится, как в присказке: "Заставь дурака...".

  • Jonson_28rus

    Jonson_28rus
    2 часа назад

    А о зарплате они не моляться?

  • full

    full
    2 часа назад

    Ой, все. Поплывем, как пить дать.

  • Хныкуля

    Хныкуля
    2 часа назад

    знание прогноза погоды улучшает качество жизни

  • тт

    тт
    1 час назад

    Ой-ей, опасное это явление однако, надеюсь с иконой летать не будут...

  • Asom

    Asom
    1 час назад

    Просто пёрну с негодованием и пойду дальше.

  • Душелов

    Душелов
    1 час назад

    Нормальная погода, или православным засуха больше нравится?

  • retrogr

    retrogr
    38 минут назад

    хер.... маются,бакс по 5 слабо отмолить?

  • Касандра

    Касандра
    20 минут назад

    дождь по прогнозу и без них закончится...лавры навешают на себя?

  • тт

    тт
    11 минут назад

    Дождь скоро опять начнётся и вроде опять не на один день, так что никаких лавров не будет

  • chilly

    chilly
    7 минут назад

    Это серьёзно, да? В 2019 году - молебен о ниспослании погоды?! Совести себе попросите! И мозгов стаду своему!

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