В храмах Благовещенской епархии молятся о прекращении дождей

Во всех храмах Благовещенской епархии начали молиться о прекращении дождей в Амурской области. Православные просят о ниспослании хорошей погоды.

Как сообщается на информационном портале Благовещенской епархии, архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан благословил начало молебнов в связи с обильными ливневыми дождями и наводнениями в Амурской области.

Начиная с воскресенья, 7 июля, во всех храмах Благовещенской епархии после Божественной Литургии будут совершать «Последование молебного пения ко Господу Богу нашему Иисусу Христу, во время безведрия, егда дождь многий безгодно идет».