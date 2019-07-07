В Тынде началось празднование 45-летия с начала строительства БАМа

В воскресенье, 7 июля, в северной столице Амурской области, городе Тында, начались торжественные мероприятия в честь 45-летия БАМа. На станцию прибыли эстафетные поезда из Хабаровска и Иркутска.

Затем состоялась встреча почетных гостей, помощника президента РФ – секретаря Государственного совета РФ Игоря Левитина, министра транспорта России Евгения Дитриха и генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозерова.

В сопровождении губернатора Амурской области Василия Орлова гости отправились на привокзальную площадь, где состоялся торжественный митинг.

«Приятно быть сегодня вместе с вами, с людьми, которые приехали сюда по комсомольским путевкам, по призыву армии, и остались здесь. Мы с вами помним, как все начиналось. Вы на западном участке, железнодорожные войска на восточном участке вместе проложили этот путь. Хочу поздравить вас с тем, что 45 лет мы вместе. Думаю, что та работа, которую вы сделали, достойна уважения», – сказал Игорь Левитин.

Со словами поздравления выступил генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров. «45 лет здесь работала практически вся страна. Многие республики участвовали в строительстве. БАМ почти зеркально отражает то, что происходило в стране. 1974 год, начало стройки – вся страна, вдохновленная идеей БАМа, переехала на Дальний Восток для того, чтобы осуществить очередной прорыв, совершить очередной подвиг. Благодарю всех, кто сегодня живет и трудится здесь, на БАМе. Вы сохраняете то наследие, которое построили ветераны. Мы видим, что сейчас здесь необходимо развитие, и это все заложено в наши программы. Ближайшие пять лет мы потратим на то, чтобы развить социальную инфраструктуру до необходимого уровня», – сказал Олег Белозеров.

В честь праздника губернатор Амурской области Василий Орлов вручил главе администрации Тынды сертификат на строительство спортивной площадки на базе школы № 7 в Тынде.

«Сегодня действительно предпринимаются серьезные усилия, чтобы увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба. Это значит, что Байкало-Амурская магистраль и Тында будут развиваться. Вчера мы заложили первый камень в строительства ФОКа, который будет создан по программе "Газпром – детям". Сегодня вручаем сертификат на строительство спортплощадки. Мы рассчитываем на перспективу, на молодежь. А спортивные сооружения – это то, что нужно подрастающему поколению», – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

После состоялось возложение цветов к памятнику героя Советского Союза Виктора Мирошниченко, созданному в память о героизме воинов-железнодорожников, проявленному на фронтах Великой Отечественной войны и на строительстве БАМа.

Как сообщает правительство Амурской области, по территории Приамурья проходит 1,5 тысячи километров магистрали. В населенных пунктах, расположенных в зоне БАМа, живут почти 18 тысяч человек.

В 2019 году инвестиции составят несколько десятков миллиардов рублей. Средства направят и на социальное развитие: строительство нового жилья, возведение и ремонт школ, культурных и спортивных объектов.

Фото: правительство Амурской области.