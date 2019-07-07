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Поиск ребенка в Сергеевке пока не дал результатов (видео)

Поиск ребенка в Сергеевке пока не дал результатов (видео)
Фото: amur.info

Обновлено: 13:15

В Сергеевке ищут 10-летнего мальчика, пропавшего в субботу, 6 июля, возле реки Амур. В поисках ребенка участвуют водолазы и спасатели областного поисково-спасательного отряда, сотрудники полиции и Погрануправления ФСБ России по Амурской области.

Поисковые группы разделились: одни обследуют акваторию по течению Амура, другие работают в районе Сергеевки. Всего в поиске ребенка участвуют около 30 человек. В селе строго ограничен подход к воде – запрещены купание и ловля рыбы, так как это пограничная зона.

Тем временем в соцсетях сообщают, что тело мальчика обнаружено. «Нашли, утонул! Уже все в деревне в курсе», – пишет аноним. Однако эти сведения официально опровергают в ведомствах, сотрудники которых участвуют в поиске ребенка. Работы продолжаются, сообщили корреспонденту Амур.инфо в Амурском центре ГЗ и ПБ.

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#дети #происшествия

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В Сергеевке ищут мальчика, пропавшего у реки Амур (видео)
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