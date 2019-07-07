Поиск ребенка в Сергеевке пока не дал результатов (видео)

Поисковые группы разделились: одни обследуют акваторию по течению Амура, другие работают в районе Сергеевки. Всего в поиске ребенка участвуют около 30 человек. В селе строго ограничен подход к воде – запрещены купание и ловля рыбы, так как это пограничная зона.

Тем временем в соцсетях сообщают, что тело мальчика обнаружено. «Нашли, утонул! Уже все в деревне в курсе», – пишет аноним. Однако эти сведения официально опровергают в ведомствах, сотрудники которых участвуют в поиске ребенка. Работы продолжаются, сообщили корреспонденту Амур.инфо в Амурском центре ГЗ и ПБ.