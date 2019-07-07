В предутренние часы Благовещенск окутал туман (видео)

Благовещенцы делятся фотографиями тумана, который под утро окутал город. Первые снимки тумана были сделаны в воскресенье, 7 июля, около 4 часов утра.

В Благовещенске, расположенном на берегах рек Амура и Зеи, воздух насыщен водяными парами. Когда он охлаждается и смешивается с холодными воздушными потоками, в атмосфере начинают выделяться капли.

Самый жаркий месяц лета, июль, характеризуется избытком влаги. Душная влажная погода и высокие температуры становится причиной конвективной неустойчивости в атмосфере, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра. Поэтому для июля в Приамурье характерны дожди с грозами.

Согласно прогнозу погоды на воскресенье, 7 июля, днем в Благовещенске ожидается переменная облачность и слабый дождь. Ночью и в утренние часы синоптики прогнозировали туман.

«Лето, высокое содержание водяного пара. При падении температуры ниже определенного предела водяной пар начинает конденсироваться, образуется или роса, или туман. После дождей при устойчивой антициклональной погоде вероятность тумана очень велика. На некоторых метеостанциях по долинам рек приблизительно 100 %. В городе реже, чем за городом– влияет застройка», – объяснила синоптик Амурского гидрометцентра, блогер Амур.инфо Светлана Казачинская.