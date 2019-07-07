В Тынде огонь уничтожил бесхозное здание (видео)

В Тынде ночью сгорело бесхозное строение. Пожар начался в три часа ночи. Огонь полностью охватил здание, уничтожив его.

Сообщение о пожаре по улице Комсомольской поступило в воскресенье, 7 июля, в 03:30. Прибывшие к месту пожара огнеборцы пожарно-спасательной части № 3 в составе шести человек и двух единиц техники, за семь минут ликвидировали открытое горение.

В результате пожара строение полностью уничтожено огнем. Пострадавших нет. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.