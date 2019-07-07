Привет из прошлого: как отмечали День Ивана Купалы в Благовещенске 16 лет назад

В эти выходные отмечают День Ивана Купалы – народный праздник восточных славян, посвященный расцвету природы и летнему солнцестоянию. Его начинают праздновать в ночь с 6 на 7 июля. «Альфа-ТВ» решило вспомнить, как этот день отмечали в Благовещенске в 2003 году. Смотрите архивные кадры 16-летней давности.

Как следует из открытых источников, в странах Восточной Европы (Россия, Украина, Белоруссия) отмечают Иванов день в ночь с 6 на 7 июля (с 23 на 24 июня по старому стилю). Некоторые европейские страны отмечают День святого Ивана (подобие Ивана Купалы) по старому стилю, в дни летнего солнцестояния – с 20 по 26 июня.

У восточных славян это был один из ярких и почитаемых праздников. Значимость объясняется тем, что его отмечают на рубеже двух периодов солнечного годового цикла, который лежал в основе древнего земледельческого календаря. По народным воззрениям, в этот момент солнце поворачивало на зиму и постепенно «угасало»: день становился короче, а ночь длиннее.

Во времена язычества купальские гулянья и игрища совершались в честь свадьбы Бога Солнца и Заряды (Заря-зарница, красная девица), одним из актов которой было купание солнца в водах. Отсюда и название этих праздников – «купальские». В христианском мировоззрении образ «уходящего» солнца стал восприниматься как символ Иоанна Предтечи, родившегося в день летнего солнцеворота.

Языческий характер праздника сохранялся на протяжении веков. Он был тесным образом связан с культом огня и воды. Кроме того, в это время растения набирали силу, считалось, что приобщение к празднику обеспечивает удачу на год. В ночь на Ивана Купалу было принято прыгать через костер, купаться, а также собирать травы – считалось, что именно в этот день они становятся целебными.

В песнях, которые распевались в деревнях, Купала называется любовным, чистоплотным, веселым.

Любовным праздник называли потому, что в этот день праздновали свадьбы. Девушки в день Ивана Купалы свивали венки из трав, а вечером пускали их в воду, наблюдая, как и куда они плывут. Если венок тонет, значит, суженый разлюбил и замуж за него не выйти.

Повсеместно день Ивана Купалы считался праздником молодежи. Парни ходили по деревне, шумели и буянили (например, заваливали дровами ворота и двери домов). Девушки водили хороводы, пели песни.

Праздник считался чистоплотным, так как в этот день на заре было принято купаться, а также собирать росу. Она обладала целебной силой. Купальской росой омывали лицо и руки, чтобы прогнать болезни. Собранные в этот день травы и цветы клали под Иванову росу, высушивали, а потом использовали как наиболее целебные.

С днем Ивана Купалы связан ряд народных примет. Так, если на праздник дождливая погода, то через неделю наступят жаркие дни. Жара простоит до конца лета. Звездное небо сулит много грибов, а сильная роса – хороший урожай огурцов. В день Ивана Купалы нельзя есть ягоды. Предки считали, что из-за этого усопшие родственники останутся на том свете голодными. Услышать в Купальскую ночь, как поет кукушка, – к холодной осени. А вот пение сверчка предвещает радостные события. Чтобы защитить себя от нечистой силы и всего дурного, необходимо на закате искупаться в водоеме. Если ночь ясная и звездная, то по осени будет много грибов.

По народному календарю Иван Купала входит в единый праздничный цикл с днями Аграфены Купальницы (6 июля) и святых апостолов Петра и Павла (Петров день, 12 июля).