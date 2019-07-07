В честь 45-летия БАМа в Тынде заложили первый камень в фундамент спортивного объекта

В Тынде заложили первый камень на месте строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. В торжественной церемонии принял участие губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Правительство области вместе с компанией "Газпром" проводит большую работу по созданию новых спортивных объектов в Приамурье. В этом году начнется строительство пяти многофункциональных спортивных сооружений. И ФОК в Тынде – один из них. Мы рассчитываем сдать его в эксплуатацию в 2021 году. И надеемся, что он будет новой точкой притяжения жителей северной столицы. Знаменательно, что мы закладываем этот первый камень сегодня, накануне 45-летия магистрали. Сейчас компанией "РЖД" проводится большой комплекс мероприятий для расширения пропускной способности БАМа», – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Строительство ФОКа началось по соглашению между правительством Приамурья и компанией «Газпром» в рамках программы «Газпром – детям».

«На территории региона уже построено 15 открытых плоскостных сооружений, при участии "Газпрома" будет построено два физкультурно-оздоровительных сооружения в Благовещенске, один в Магдагачи, селе Тамбовка, самый крупный здесь, в Тынде. Две главные функции этого комплекса – универсальный игровой спортивный зал, размер игрового поля которого составит 30 на 18 метров. Он позволяет проводить тренировки по всем основным видам игрового спорта. При каждом зале есть свои раздевалки. Также здесь будет размещено полноразмерное ледовое поле 60 на 30 метров, которое позволит заниматься хоккеем и фигурным катанием. Это новый проект, который будет выполнен в современной архитектуре», – отметил заместитель генерального директора по управлению проектами Фонда поддержки социальных инициатив ПАО «Газпром» Вадим Навоенко.

Общая площадь объекта составит более 6,5 тысячи квадратных метров. За смену ФОК сможет принимать до 122 человек, сообщает правительство Амурской области.

Активное финансирование проектов по популяризации спорта идет также из регионального и местного бюджетов. В этом году в ЗАТО Циолковский завершится строительство плавательного бассейна. А за счет компании СИБУР в Благовещенске на набережной появился центр уличного баскетбола с пятью зонами и трибунами, рассчитанными на 150 мест.