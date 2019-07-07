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В Сергеевке ищут мальчика, пропавшего у реки Амур

В Сергеевке ищут мальчика, пропавшего у реки Амур
Фото: www.instagram.com/amurskiespasateli

В селе Сергеевка Благовещенского района ищут ребенка. 10-летний мальчик пропал около воды в районе реки Амур.

Спасатели областного поисково-спасательного отряда выехали в Сергеевку в субботу, 6 июля, в 20 часов. По данным на 22 часа субботы, поиски результатов не дали. Утром в воскресенье, 7 июля, поисковые работы продолжили. Вместе со спасателями поиски ведут полицейские и пограничники, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

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#дети #происшествия

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