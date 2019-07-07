Спасенный амурскими врачами житель Китая приехал в Россию поблагодарить медиков

Житель Китая приехал в Россию, чтобы поблагодарить врачей за спасение. 60 лет назад амурские врачи сделали сложнейшую операцию четырехлетнему мальчику из Китая – пересадили кожу. Донорами стали практикантки медучилища.

Мальчик получил страшные ожоги, когда играл дома рядом с печкой. Одной искры было достаточно, чтобы его шарф вспыхнул, как спичка, а вся одежда сгорела. Мэн Саньго подробностей не помнит, известны только факты.

Как сообщает телеканал «Звезда», больница в Амурской области оказалась ближе, чем больница на родине, поэтому экстренную медицинскую помощь малыш получил в России. Пострадавшему сделали операцию по пересадке кожи, а курс реабилитации ребенок проходил уже в Иркутске.

Для медиков это тоже был особенный пациент. Донорами кожи стали практикантки из медучилища: Валентина Филатова и Валентина Дорошкина. Мэн Сяньго удалось разыскать сестру одной из них. «Кожа была взята с правой ноги верхней трети бедра. Шрамчики у нее остались, мы это видели, я их помню», – рассказывает сестра донора Галина Дорошкина.

Валентина Дорошкина

Ни с медсестрами, ни с врачами, которые делали операцию, мужчине встретиться пока не удалось. Связь со многими из них потеряна, однако не потеряна надежда. Вместе с главным героем в Россию приехала съемочная группа из Китая. Они создают фильм об этом уникальном случае. Называется «Кровная дружба», в честь 70-летнего юбилея дипломатических отношений между двумя странами. Об этом в интервью радио «Эхо Москвы в Благовещенске» рассказывал президент Евразийской академии телевидения и радио Валерий Рузин.

Мэн Сяньго смотрит на мемориальную табличку в Иркутске и еле сдерживает слезы. Она установлена в память о выдающемся враче – Веронике Высоцкой, которая его оперировала. Благодаря ее рукам у Мэн Сяньго теперь полноценные руки. Ему смогли не просто восстановить кожный покров, но и суставы. «Если бы не этот врач, я бы остался инвалидом. Я должен был сюда приехать и отблагодарить их. Я не мог по-другому», – признался Мэн Сяньго.

Фото: aleks070565.livejournal.com