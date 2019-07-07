Спутник, разработанный в АмГУ, вышел на связь с Землей

Три спутника Московского государственного университета имени Ломоносова выведены на орбиту. Они успешно вышли на связь с Землей. Один из спутников разработали в Амурском государственном университете.

Запуск спутников прошел в Амурской области, на космодроме Восточный в пятницу, 5 июля. В космос отправилась ракета-носитель «Союз 2.1б». Она вывела на орбиту космические аппараты, в том числе метеоспутник «Метеор-М» и три малых научно-образовательных аппарата в качестве попутной полезной нагрузки формата 3U CUBESAT.

Как сообщает «Интерфакс», аппараты разработаны при участии студентов и сотрудников МГУ Ломоносова. Это малый космический аппарат (МКА) «Сократ», разработанный в МГУ, МКА «АмурСАТ», разработанный в Амурском государственном университете совместно с МГУ и МКА «ВДНХ-80», также разработанный в МГУ вместе с АО «ВДНХ».

Все три аппарата несут приборы, которые позволяют вести мониторинг космической погоды на низких околоземных орбитах.