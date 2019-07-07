В Приамурье будут снижать смертность за счет центров амбулаторной онкопомощи

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Амурский минздрав представил губернатору области Василию Орлову перечень мероприятий по снижению смертности от болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний. Именно эти заболевания среди других по итогам января-апреля 2019 года стали основными причинами естественных потерь населения.

Как рассказала и. о. министра областного здравоохранения Евгения Жарновникова, показатель смертности населения от болезней системы кровообращения за первые четыре месяца 2019 года составил 555,4 на 100 тысяч населения. Эта цифра ниже показателей по ДФО и по России. По информации амурского правительства, этого удалось достигнуть благодаря обучению кадров и переоснащению медицинских организаций. В планах регионального министерства модернизация первичных сосудистых центров, особое внимание будет уделено сосудистым центрам в городах Зея и Тында. Для проведения диагностических и лечебных инвазивных вмешательств на коронарных артериях планируется приобретение рентгеноангиографа и ультразвукового оборудования.

Добиться снижения смертности от онкологических заболеваний амурский минздрав планирует благодаря организации и оснащению восьми центров амбулаторной онкологической помощи.

«Также планируется внедрить в практику деятельность центров амбулаторной онкологической помощи, которые позволят решить проблему своевременной диагностики злокачественных новообразований в лечебных учреждениях районов области и проводить лечение», – сказала Евгения Жарновникова.

Зампред правительства области Ольга Лысенко отметила, что первоочередной задачей является привлечение кадров в лечебные учреждения области и профессиональная переподготовка по кардиологии и онкологии.

«Только за прошедший год по программе «Земский доктор» в районы области отправились работать 30 врачей (каждый получил по 1 миллиону рублей) и 20 фельдшеров (по 500 тысяч каждому). В нынешнем году программа продолжается, но требуется увеличения объема финансирования», – сообщила зампред.

Глава региона поручил министерству здравоохранения региона доработать финансово-экономическое обоснование мероприятий, позволяющих снизить естественную убыль населения.