У Стрельцов трудный день, от Раков потребуется внимание: астрологический прогноз на 7 июля

Восход Солнца: 04:27

Заход Солнца: 20:41

Солнце в Раке.

Овен. Этот день символизирует контакты и приобретения. Идеи и фантазии, которые придут вам в голову, могут реализоваться и принести моральное и материальное удовлетворение. Вероятна романтическая встреча. Но не поддавайтесь эйфории и постарайтесь избежать головокружения от успехов. Ваше самочувствие должно значительно улучшиться.

Телец. Благоприятный день для путешествий, длительных поездок. Вероятно улучшение финансового положения: подарок или удачная покупка. Возможно предложение о более выгодной работе. Смело беритесь за нее, так как она принесет неплохой доход. Растения, лес во сне или наяву - к неожиданной поездке.

Близнецы. День перемен, начала любого важного дела. В скором времени последуют значительные перемены в жизни. Ваше беспокойство и тайные страхи неоправданны. Трудолюбия и усердия вам не занимать, а это как раз то, что в данный момент особенно необходимо.

Рак. Больше внимания уделяйте близким. Не стесняйтесь выражать любовь и уважение к людям, которые постоянно находятся рядом с вами. Скорее всего, причиной всех конфликтов является ваша сдержанность в проявлении чувств.

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Лев. Удачный день. Усиливаются аура, способности к достижению намеченных целей. Отложите крупные покупки на следующую неделю. При работе с документами противопоказаны поспешность, излишняя доверчивость. Весьма вероятно, что на пороге новое кратковременное увлечение.

Дева. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий. Однако за что бы вы ни взялись в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Вероятны бытовые хлопоты. Проявите осторожность — со второй половины дня возрастает опасность травмы.

Весы. Возможны резкие и внезапные перепады в настроении, проблемы с реализацией планов и идей, конфликты с партнерами. Особой осторожности требуют сексуальные контакты. Не исключено, что личная жизнь станет достоянием гласности, приведет в партнерстве к ссорам, ревности.

Скорпион. Благоприятный день. Вероятны стабильные и прочные связи с партнерами и членами семьи. Чтобы расположить к себе любимого человека, вам нужно раскрепоститься, не сдерживать эмоции. Не забывайте, что в критических ситуациях вы сможете собраться и активно действовать.

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Стрелец. Трудный день. Неблагоприятные тенденции могут серьезно повлиять на ваше представление о собственном характере или о достоинствах партнеров. Рекомендуется разорвать все ненужные связи.

Козерог. Путешествия и приобретения потребуют значительных денежных средств. Так что соизмерьте свои возможности заранее. Новые планы потребуют активности, расширения круга знакомств, установления деловых контактов. Вам придется постараться и достичь гармонии в собственном доме.

Водолей. Активный день, сулящий радужные перспективы. Вероятно улучшение финансового положения. Возможно, вам предстоит поездка, которая пополнит ваш бюджет. Благоприятно заключение новых контрактов. Вы сможете с блеском осуществить свои деловые идеи.

Рыбы. Звезды не рекомендуют бессмысленно рисковать и заниматься покупками.Лучше снизить потребности, творческую активность и разобраться в своих мыслях и чувствах. Благоприятен отдых в кругу семьи, путешествия, игры с друзьями или детьми, которые будут рады общению с вами.

Астролог: Вальдемар Небоходцев