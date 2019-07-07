С 8 июля очередной район Благовещенска останется без горячей воды
В понедельник, 8 июля, с 8:00 отключат горячую воду в одном из районов города. Водоснабжение приостановят в домах от улицы Пролетарской до Красноармейской между улицами Богдана Хмельницкого и Железнодорожной.
Энергетики Благовещенской ТЭЦ отремонтируют участок тепломагистрали № 3. Специалисты проведут ревизию запорной арматуры и сальниковых компенсаторов, часть оборудования заменят, сообщили в администрации Благовещенска.
Горячую воду благовещенцам планируется вернуть 12 июля.
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