В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

К месту похорон пришли члены командования ВМФ с красными гвоздиками, представители городских властей, родственники погибших с траурными венками. Несмотря на выставленную охрану у главного входа, кладбище не закрывалось на время похорон подводников.

Ранее было принято решение о том, что все 14 человек будут похоронены на Серафимовском кладбище рядом с мемориалом погибшим на подводной лодке «Курск».

По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах страны 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, погибли 14 моряков. Подводники проводили исследования по изучению гидросферы. После возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня.

Среди погибших – семь капитанов первого ранга, двое из которых Герои России, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы. В минобороны отметили, что погибшие не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики c погружением на предельные глубины, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин поручил представить экипаж глубоководного аппарата к госнаградам.