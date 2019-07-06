В Амурском краеведческом музее открылась фотовыставка о дружбе России и Китая

В 2019 году исполняется 70 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Фотодокументы о первых совместных шагах двух стран выставлены в областном музее в экспозиции «Личность Мао Цзэдуна в истории советско-китайских отношений (1949-1950 годы)».

Всего в экспозиции 35 фотографий. На фотодокументах запечатлены исторические моменты встречи Мао Цзэдуном советской правительственной делегации во главе с первым секретарём ЦК КПСС Н.С. Хрущёвым, приглашённым в Пекин в октябре 1954 года для участия в празднованиях, посвящённых 5-летию образования Китайской Народной Республики.

На уникальных фотографиях запечатлены известные партийные и советские деятели: Молотов, Вышинский, Булганин, Василевский, Маленков, Микоян, Берия, Фурцева и другие.

Среди китайских политических деятелей − Чжоу Эньлай, премьер Госсовета КНР, Ван Цзясян, первый посол КНР в СССР, Лю Шаоци, заместитель Председателя Центрального народного правительства КНР.

Выставка будет работать до 21 июля. Подробности читайте в материале Натальи Наделяевой в рубрике «Культпросвет».