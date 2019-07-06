Для снижения цен на дальневосточный бензин предложили распечатать Росрезерв

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша предложил использовать запасы топлива Росрезерва для стабилизации ситуации на Дальнем Востоке. Он также советует продлить в регионе соглашения с нефтяниками о заморозке цен на топливо.

Предложения «по мерам стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов на территории ДФО» Евгений Аркуша направил заместителю руководителя ФАС Анатолию Голомолзину, сообщает РБК.

Аркуша предлагает шесть мер для стабилизации топливного рынка Дальнего Востока, где работает всего два крупных завода (Комсомольский НПЗ «Роснефти» и Хабаровский НПЗ «Нефтегазхолдинга») и где ухудшилась ситуация c ценами на топливо в начале июля, после того как истекло соглашение десяти крупнейших нефтяных компаний с правительством.

Среди этих мер — продажа части запасов топлива Росрезерва на публичных торгах. «В период освежения запасов госрезерва осуществлять для предприятий нефтепродуктообеспечения, находящихся на территории округа, продажу моторного топлива с комбинатов (Росрезерва), находящихся на территории ДФО, посредством публичных торгов через территориальное управление ФАС», — предложено в письме.

Росрезерв занимается формированием, хранением и обслуживанием запасов государственного материального резерва, то есть запасов на случай войны, чрезвычайных и прочих ситуаций, в которых необходима неотложная материальная помощь государства.

В запасах Росрезерва есть керосин, дизтопливо летнего и зимнего сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и совладелец сети АЗС в Уссурийске «Октант» Владимир Чирсков. Срок годности таких нефтепродуктов составляет пять лет, поэтому они периодически требуют освежения — с различных комбинатов госструктуры старые объемы реализуются на закрытых торгах примерно по 10 тысяч тонн в год в каждом регионе. Их заменяют новым топливом, пояснил он.

«Пять-шесть лет назад реализацию топлива с дальневосточных комбинатов Росрезерва во время освежения запасов осуществляло дальневосточное управление Росрезерва. И объемы могли выкупить дальневосточные компании, — вспоминает Чирсков. По его словам, сейчас это топливо в Приморье могут купить только компании из Москвы и Петербурга, которые его перепродают. – Сделки непрозрачные. О появлении объемов на рынке мы узнаем от перепродавцов». Такое топливо спасает рынок региона в период повышенного летнего спроса, а его продажа на публичных торгах могла бы помочь ценам снизиться, уверен собеседник РБК.

Обычным трейдерам или владельцам АЗС не попасть на торги топливом из Росрезерва, подтвердил РБК источник на рынке трейдинга нефтепродуктов. По его словам, большая часть топлива, которая появляется на рынке в результате обновления запасов, уходит в силовые структуры и минобороны, а на свободный рынок выходит небольшой объем, который оказывается у перепродавцов.

«Торги по реализации ценностей государственного материального резерва проводятся в форме закрытых аукционов, и к ним может быть допущен ограниченный круг участников. При этом при проведении торгов не допускается создание преимущественных условий для отдельных участников и необоснованных ограничений доступа к участию в торгах», — заявил РБК представитель Минэнерго.

Гендиректор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов замечает, что реализация предложения Российского топливного союза возможна только в случае изменения правил торгов запасами Росрезерва. По текущим правилам сделать торги публичными не получится: потенциальные участники не пройдут отбор. Кроме того, топливо из Росрезерва после длительного хранения может не всегда соответствовать стандарту «Евро-5» по показателям содержания серы, а также по визуальным характеристикам», — отметил он. Аналитик полагает, что если бы идея РТС по использованию запасов Росрезерва для Дальнего Востока была бы поддержана, на рынок региона попало бы дополнительно несколько десятков тысяч тонн нефтепродуктов в год, что позволило бы покрыть дефицит и стабилизировать оптовые цены.

Президент Российского топливного союза также предложил увеличить нормативы продаж топлива на биржевых торгах для Комсомольского НПЗ «Роснефти» и Хабаровского НПЗ «Нефтегазхолдинга», обязать их проводить плановую остановку поочередно, и в этом случае недопоставленный на биржу объем распределить между близлежащими НПЗ с целью «недопущения создания дефицита и роста цен».

Еще одна мера из письма — продлить именно для Дальнего Востока действие соглашения нефтяников с правительством о сдерживании цен на бензин и дизтопливо в части индикативных мелкооптовых цен. Но основная задача для Дальнего Востока, подчеркнул Аркуша, — создать конкуренцию между производителями нефтепродуктов для нужд региона, стимулируя их за счет снижения железнодорожных тарифов на его поставку в ДФО на 60 % или введения дополнительного демпфирующего механизма (компенсации владельцам НПЗ) от 5 тысяч рублей за тонну и выше. Решения по Дальневосточному федеральному округу включаются в общие демпферы вместе с авиакеросином, сказал РБК представитель вице-премьера Дмитрия Козака, который курирует ТЭК.