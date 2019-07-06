Фрагменты ракеты «Союз-2» обнаружили в Якутии

В Алданском районе найдены два фрагмента створки головного обтекателя ракетоносителя. По словам старшего госинспектора Алданского комитета государственного экологического надзора Петра Иванова, визуальный осмотр провели согласно координатам, зафиксированным радарными установками.

«Фрагменты обнаружены в густой чаще лесов, очагов возгорания не обнаружено. Поисковые работы будут продолжены в понедельник», – отметил он.

В Вилюйском улусе обнаружили три фрагмента второй ступени, сообщает министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Сотрудники министерства экологи взяли пробы природных сред на месте обнаружения фрагментов ракеты. Что касается найденных фрагментов, то их вывезут с мест специалисты ФГУП «ЦЭНКИ», сообщает «Российская газета»

Ранее поисковая группа «ЦЭНКИ» нашла все четыре отделяющиеся части ракеты.

«Все четыре (части) нашли, три в Зейском районе и одну в Тындинском. Дальнейшие действия такие: соберем комиссию, осмотрим еще раз места падения, определим места для подготовки вертолетных площадок, начнем подготовку боковых блоков к эвакуации»,– рассказал начальник отдела «ЦЭНКИ» Александр Двуреченский.

Он уточнил, что отделяющиеся части «Союза» вывезут из тайги в окрестности города Зея, затем отправят автомобильным транспортом на космодром Восточный, сообщает РИА Новости.

5 июля с Восточного впервые в этом году стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Через 10 минут после старта «Фрегат» со спутниками отделился от третьей ступени «Союза». Она вывела на орбиту 32 малых спутника, принадлежащих России, США, Великобритании, Германии, Тайланда, Чехии, Швеции, Франции, Германии, Эстонии и Эквадору.