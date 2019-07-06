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сегодня, 17:42 1

В Приамурье молодые активисты получили премии губернатора

В Приамурье молодые активисты получили премии губернатора
Фото: правительство Амурской области

Десять молодых активистов, которые внесли вклад в реализацию государственной молодежной политики в регионе, получили премии от губернатора Амурской области Василия Орлова. Размер поощрения – 20 тысяч рублей. Наградили амурчан в благовещенской «Точке кипения».

«Сегодня в этом зале собрались самые активные и энергичные люди, которые стремятся сделать жизнь лучше, не стесняются предлагать свои новые проекты и нестандартные решения. Я вас благодарю за эту активную жизненную позицию, считаю, что нужно продолжать в таком же духе», – обратился к номинантам зампред регионального правительства Андрей Плутенко.

На губернаторские премии, которые вручают уже на протяжении 20 лет, в этом году претендовали более 30 человек.

Ежегодно в Приамурье проводится целый комплекс мероприятий, направленный на реализацию молодежных инициатив. При поддержке регионального правительства, а также министерства образования и науки области молодые люди регулярно продвигают свои проекты на федеральном уровне. За минувшие полгода на воплощение своих идей в жизнь в конкурсах Росмолодежи они выиграли в общей сумме более 2 миллионов рублей, сообщается на сайте правительства.

Помимо этого, в Приамурье действуют меры финансовой поддержки молодежных проектов: студентам выплачиваются стипендии Муравьева-Амурского, самые активные и инициативные представители молодежи области получают губернаторские премии. Ежегодно региональным минобрнауки организовываются конкурсы грантов. В прошлом месяце финансовую поддержку на общую сумму в 600 тысяч рублей получили четыре молодежных проекта.

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#губернатор #областная власть

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    DRI - Birth of the Imbeciles, 1982

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