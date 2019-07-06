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сегодня, 17:18 0

В амурских колониях стали обучать новой профессии

В амурских колониях стали обучать новой профессии
Фото: 56nv.ru

В профессиональном образовательном учреждении в колониях Амурской области началась подготовка обучающихся по новой специальности. Первые 14 выпускников окончили обучение и получили свидетельства государственного образца с присвоением специальности «Повар». Их трудоустроят в исправительных учреждениях.

В настоящее время осужденные, отбывающие наказание в колониях Приамурья, имеют возможность бесплатно получить профессиональное образование по одной или нескольким специальностям – электросварщик, электромонтер, слесарь, мастер отделочных работ, печник, оператор швейного оборудования, сборщик обуви и другие. Всего в профессиональном образовательном учреждении обучают более чем 15 рабочим специальностям.

В 2018-2019 учебном году более 760 выпускников образовательного учреждения успешно сдали квалификационные испытания. Им выданы свидетельства и дипломы государственного образца о присвоении специальности, сообщает пресс-служба амурского УФСИН.

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#образование

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