Владельцев самокатов и сигвеев планируют привлекать за нарушения ПДД

Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Первый заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Александр Ходаков заявил, что в России готовятся изменения в правила дорожного движения. Самокаты и сигвеи хотят признать видом транспорта, а для их владельцев предусмотреть административную ответственность за нарушения.

«Сейчас активно развиваются такие виды транспорта, как самокат, электросамокат, сигвеи и различные другие средства передвижения, не подпадающие пока ни под какую категорию, которая указана в правилах дорожного движения. Здесь есть определенный пробел. Такая проблема существует (…). Это непривычный для города вид транспорта, и водители не привыкли. Сейчас активно работаем над внесением изменения в ПДД, чтобы внести как вид транспортного средства самокаты и другие, скажем так, легкие средства передвижения», — рассказал Александр Ходаков.

Представитель ЦОДД добавил, что за апрель и май, когда начался сезон активного передвижения на таких видах транспорта, в Москве произошло 32 ДТП, одно из которых со смертельным исходом. Причем, по словам Ходакова, из 32 пострадавших 25 — дети. Об этом сообщает Znak.com.

Александр Ходаков также рассказал, что готовятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволят привлекать водителей самокатов к административной ответственности.

«Но это в стадии обсуждения. Внесение изменений в КоАП — довольно длительная процедура. Пока я не могу назвать сроки», — уточнил он.