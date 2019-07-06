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сегодня, 16:19 0

В Циолковском будут строить дома не выше трех этажей

В Циолковском будут строить дома не выше трех этажей
Фото: Амур.инфо

Дома в Циолковском, строительство которых сейчас заморожено, будут сданы к июню 2020 года. К этому времени в городе появятся 1,5 тысячи новых квартир. Об этом сообщил журналистам в пятницу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин после успешного пуска ракеты «Союз-2.1б».

«Самое важное – это люди. Городок нас больше всего беспокоит. Мы планируем сейчас возобновить работы по постройке домов в высокой степени готовности. Консервировать объекты не собираемся. И хотим обеспечить 1,5 тысячи дополнительных квартир уже к июню следующего года», – сказал Дмитрий Рогозин.

Он также заявил, что запретил в городе многоэтажное строительство. Теперь там будут возводить дома высотой два-три этажа, сообщает ТАСС.

Как отметил глава Роскосмоса, вопросы развития инфраструктуры в Циолковском обсуждались с участием вице-премьера Юрия Борисова и секретаря совета безопасности Николая Патрушева.

«Мы обсуждали вопрос проекта решения о том, чтобы насытить город Циолковский дополнительно социальными объектами: спорт, образование, культура. Все то, что необходимо, чтобы люди здесь не были просто окружены дремучим лесом», ­– сообщил глава госкорпорации.

В Циолковском проживают около 6,5 тысячи человек, в числе которых работники космодрома Восточный.

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#космодром #российская власть #строительство #Циолковский

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