Амурчанин напал на пенсионерку и украл 700 рублей

В Приамурье оперативники уголовного розыска задержали амурчанина, подозреваемого в разбойном нападении на пожилую женщину. Установлено, что подозреваемый причинил пенсионерке телесные повреждения, выхватил сумку и забрал из кошелька 700 рублей.

Сообщение о произошедшем поступило в дежурную часть МО МВД России «Шимановский». В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили, что к совершению преступления может быть причастен ранее судимый житель города, освободившийся из мест лишения свободы в марте 2019 года.

Сотрудники уголовного розыска выставили засаду в месте его возможного появления. В итоге его обнаружил в заброшенном доме. Мужчина скрывался от стражей правопорядка в подполье. Задержанный признался в содеянном. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище», сообщается на сайте амурского управления УМВД.