Из-за ремонта в Благовещенске перекроют два участка дорог

В связи с проведением ремонтных работ улично-дорожной сети в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Благовещенске перекроют несколько участков дорог.

Полностью будет перекрыта проезжая часть улицы Шимановского между улицами Ленина и Краснофлотской. Работы здесь намечены с 8 июля по 10 августа.

С 8 июля по 8 августа будет закрыта для движения одна сторона проезжей части улицы Чайковского между Горького и Зейской, сообщается на сайте администрации Благовещенска.

Ранее Амур.инфо сообщало, что из-за ремонта до 30 августа будет перекрыто движение транспорта на участке улицы Новой между Горького и Амурской.