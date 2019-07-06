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сегодня, 15:01 2

Из-за ремонта в Благовещенске перекроют два участка дорог

Из-за ремонта в Благовещенске перекроют два участка дорог
Фото: ru.depositphotos.com

В связи с проведением ремонтных работ улично-дорожной сети в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Благовещенске перекроют несколько участков дорог.

Полностью будет перекрыта проезжая часть улицы Шимановского между улицами Ленина и Краснофлотской. Работы здесь намечены с 8 июля по 10 августа.

С 8 июля по 8 августа будет закрыта для движения одна сторона проезжей части улицы Чайковского между Горького и Зейской, сообщается на сайте администрации Благовещенска.

Ранее Амур.инфо сообщало, что из-за ремонта до 30 августа будет перекрыто движение транспорта на участке улицы Новой между Горького и Амурской.

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#транспорт

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Комментарии
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  • 123654

    123654
    51 минута назад

    Просто гениально!!! Перекрыта Лазо, и весь поток автомобилей ездивших по Лазо теперь ездит по Чайковского, по утрам там большое скопление машин, а теперь еще и перекроют пол Чайки.

  • Karasik

    Karasik
    16 минут назад

    будет закрыта для движения одна сторона проезжей части улицы Чайковского между Горького и Зейской...

    БАЛБЕСЫ...

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