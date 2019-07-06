Из-за ремонта в Благовещенске перекроют два участка дорог
В связи с проведением ремонтных работ улично-дорожной сети в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Благовещенске перекроют несколько участков дорог.
Полностью будет перекрыта проезжая часть улицы Шимановского между улицами Ленина и Краснофлотской. Работы здесь намечены с 8 июля по 10 августа.
С 8 июля по 8 августа будет закрыта для движения одна сторона проезжей части улицы Чайковского между Горького и Зейской, сообщается на сайте администрации Благовещенска.
Ранее Амур.инфо сообщало, что из-за ремонта до 30 августа будет перекрыто движение транспорта на участке улицы Новой между Горького и Амурской.
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