Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:42 0

Избивший и ограбивший человека благовещенец отправится в колонию

Избивший и ограбивший человека благовещенец отправится в колонию
Фото: Амур.инфо

Три года исправительной колонии строгого режима получит благовещенец, избивший и ограбивший мужчину по предварительному сговору с сообщником. Такое решение вынес Благовещенский городской суд. Уголовное дело в отношении второго фигуранта выделено в отдельное производство.

Согласно материалам дела, преступление было совершено в марте 2018 года. Осужденный вместе с еще одним мужчиной подошел к жертве и нанес множественные удары в голову и по телу. Его товарищ, воспользовавшись беспомощным состоянием жертвы, вытащил из карманов деньги и сотовый телефон общей стоимостью 30 400 рублей. Вместе с похищенным преступники скрылись.

Подсудимый полностью признал вину, сообщается на сайте городского суда. С осужденного и его сообщника будут взысканы денежные средства в размере 30 400 рублей в пользу пострадавшего в счет возмещения материального вреда.

Просмотров всего: 180

#закон #происшествия

распечатать


Происшествия

Амурчанин напал на пенсионерку и украл 700 рублей
Происшествия

В Амурской области внедорожник врезался в электровоз

Общество 2

Трое амурчан изготоваливали наркотики и продавали их в Хабаровском крае (видео)
Происшествия 13

Патрушев: пятерых боевиков задержали на Дальнем Востоке за полтора года
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь