Избивший и ограбивший человека благовещенец отправится в колонию

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Три года исправительной колонии строгого режима получит благовещенец, избивший и ограбивший мужчину по предварительному сговору с сообщником. Такое решение вынес Благовещенский городской суд. Уголовное дело в отношении второго фигуранта выделено в отдельное производство.

Согласно материалам дела, преступление было совершено в марте 2018 года. Осужденный вместе с еще одним мужчиной подошел к жертве и нанес множественные удары в голову и по телу. Его товарищ, воспользовавшись беспомощным состоянием жертвы, вытащил из карманов деньги и сотовый телефон общей стоимостью 30 400 рублей. Вместе с похищенным преступники скрылись.

Подсудимый полностью признал вину, сообщается на сайте городского суда. С осужденного и его сообщника будут взысканы денежные средства в размере 30 400 рублей в пользу пострадавшего в счет возмещения материального вреда.