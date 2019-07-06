В Амурской области внедорожник врезался в электровоз

Фото: Скриншот видео

6 июля около 4 утра в Магдагачинском районе произошло ДТП на железнодорожных путях. Внедорожник, выехавший на красный сигнал светофора, столкнулся с электровозом. Водитель автомобиля получил травмы.

Авария случилась в поселке городского типа Сиваки Магдагачинского района. Видео с места происшествия появилось в инстаграм-паблике kriminal.blg.

«По предварительной информации, водитель 1993 года рождения управляя автомобилем Nissan Safari, выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с электровозом. От столкновения Nissan отбросило в стоявший рядом тепловоз. В результате водитель иномарки травмирован, доставлен в лечебное учреждение. Полицейскими устанавливается причина и обстоятельства ДТП», ­– пояснили в управлении ГИБДД по Амурской области.