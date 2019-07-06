Амурские организации задолжали работникам больше 13 миллионов рублей зарплаты

Фото: правительство Амурской области

6 июля в Благовещенске обсудили вопросы своевременной и полной оплаты труда амурчан. Оперативное совещание провел заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев.

Как стало известно, долги по заработной плате на сегодняшний день имеют 3 организации в сумме на 13,7 миллиона рублей. 278 человек не получили заработную плату своевременно.

Основные причины возникновения задолженности: задолженность заказчиков за выполненные работы и услуги, снижение объемов производства и недостаток собственных средств.

«Своевременность выплаты заработной платы является важным показателем уровня жизни населения и находится на моем личном контроле. Тем не менее случаи задержки заработной платы есть. В настоящее время все возможные меры по погашению задолженности по заработной плате и недопущению новых долгов перед работниками мы принимаем», – рассказал глава региона Василий Орлов.

В числе должников – ООО «Строительная компания "МОСТ" (Белогорск) – 6,7 миллиона рублей, 118 человек. Задолженность имеет цикличный характер: погашается и вновь образуется с июля 2018 года. Образовалась она из-за отсутствия средств по договору с ОАО "РЖД" (по программе "Реконструкция объектов железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона"). Основной причиной являются сроки оплаты выполненных работ по договору в течение 75 календарных дней после принятия работ подрядчиком.

Правительством области по урегулированию задолженности направлены обращения в ОАО «Российские железные дороги», подрядную организацию ООО «УК Бамстроймеханизация» (зарегистрирована в Чите).

«На сегодня достигнута договоренность с ООО "УК Бамстроймеханизация" о выделении авансов на вновь начинаемых объектах, оплаты выполненных работ ранее сроков, предусмотренных действующими договорами строительного подряда/субподряда. Мы ожидаем частичное погашение задолженности по заработной плате. Организация убудет находиться на личном контроле до полного погашения задолженности», – рассказал губернатор.

Второе проблемное мероприятие – это ООО «Группа компаний Промышленный регион Дальнего Востока» (Тында) – 1,9 миллиона рублей, задолженность перед 75 работниками. В настоящее время все работники уволены. Руководитель общества решением суда дисквалифицирован сроком на 1 год. С организацией работают следственные органы.

Ещё одна компания – ООО «АмурМехТранс» (Благовещенск), 5 миллионов рублей, 85 человек. Организация является банкротом. Гашение задолженности возможно за счет реализации имущества – автотранспорта, находящегося в конкурсной массе. Конкурсным управляющим ведутся судебные процессы об истребовании имущества должника, о признании сделок недействительными, привлечении к субсидиарной ответственности и наложении ареста на имущество бывших руководителей, учредителей организации.

Проводится еженедельный мониторинг задолженности по заработной плате. Создана рабочая группа по погашению долгов по зарплате. В её составе – представители прокуратуры, следственного комитета, УМВД, налоговой инспекции, отраслевых министерств области, главы городов и районов. Рабочая группа разрабатывает рекомендации по финансовому состоянию организаций, заключению контрактов, загрузки мощностей, трудоустройству высвобожденных работников.

«Считаю, что у нас работа слаженная. Мы совместно с контрольно-надзорными органами, главами органов местного самоуправления следим за ситуацией. За 2018 год проведено 37 заседаний межведомственной рабочей группы. В итоге задолженность по заработной плате погашена в 41 организации на сумму 137,5 миллиона рублей, в том числе в 29 действующих организациях (96,2), в 13 организациях-банкротах (41,3). В 2019 году проведено 7 заседаний рабочей группы. В результате задолженность погашена в 15 организациях на сумму 42 миллиона рублей, в том числе в 2 организациях-банкротах на 2,5 миллиона рублей. Просроченная задолженность по заработной плате в государственных и муниципальных учреждениях области не допускается», – отметил Василий Орлов.

«Уважаемый Игорь Викторович, хочу отметить, что между Правительством области и контрольно-надзорными органами налажено тесное взаимодействие, что позволяет оперативно влиять на ситуацию по погашению задолженности по заработной плате», – сказал Василий Орлов.

В 2019 году амурскими прокурорами выявлено больше 2 300 нарушений закона. За аналогичный период 2018 года выявлено 2 185 нарушений, за весь год – 3800.

В 2019 году внесено около 300 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено больше 150 лиц, по инициативе прокуроров возбуждено и расследуется 2 уголовных дела. К административной ответственности привлечено 90 виновных, сумма назначенных штрафов превысила 850 тысяч рублей.

В судебном порядке прокуроры защитили права 1 500 граждан. Чаще всего прокуроры реагировали по фактам: отказов работодателя от оформления трудовых отношений, невыплаты зарплаты, не проведения или несвоевременного проведения индексации, установления ее размера ниже минимального. Также выявлялись факты ненадлежащего исполнения полномочий должностными лицами Государственной инспекции труда, амурского управления Федеральной службы судебных приставов.

С начала 2018 года восстановлены права 4 000 граждан, выплачена зарплата в размере более 470 миллионов рублей на 84 предприятиях.

Общий долг предприятий области в итоге снижен с 102 до 74 миллионов рублей, количество организаций-должников сократилось с 17 до 11.

«Есть очень хорошие подвижки, предприятия-респонденты, которые официально отчитываются перед органами Росстата, у вас очень хорошо выглядят – задолженности по заработной плате нет. Единственное, есть проблемы с нереспондентами, но ситуация не критичная. В некоторых субъектах Дальнего Востока она гораздо хуже. За каждой минимальной задолженностью по зарплате стоят конкретные жители Амурской области, чьи права прокуратура будет в обязательном порядке защищать. Эту работу мы держим на контроле», – сообщил Игорь Ткачев.

На совещании осуждение коснулось проблемы обманутых дольщиков.

«За два года только количество проблемных объектов сократилось с 25 до 7. Права почти тысячи дольщиков были защищены. Прокуратура области активно работала, в том числе, в сфере нормотворчества – принят закон области, позволяющий защищать права обманутых дольщиков, регулирующий порядок выдачи проблемных квартир. В том числе по инициативе прокуратуры области внесены изменения в областной бюджет. Сегодня выделяются хорошие деньги для компенсации потерь дольщиков. Осталось 100 человек, но больше 300 получили почти по миллиону рублей компенсационных выплат», – рассказал заместитель генпрокурора страны.

В завершении совещания заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачёв потребовал скорректировать работу всех уполномоченных органов, использовав весь потенциал прокурорских полномочий.

По результатам обсуждения принято решение, предусматривающее конкретные меры, направленные на повышение эффективности деятельности органов областной прокуратуры в сфере защиты прав граждан на оплату труда, сообщается на сайте амурского правительства.