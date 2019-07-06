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Трое амурчан изготоваливали наркотики и продавали их в Хабаровском крае (видео)

Трое амурчан изготоваливали наркотики и продавали их в Хабаровском крае (видео)

В Приамурье по подозрению в изготовлении, хранении и сбыте наркотических средств задержаны трое амурчан. Установлено, что мужчины 1992 и 1993 годов рождения организовали изготовление наркотиков каннабисной группы в Архаринском районе, перевозку и сбыт запрещенных веществ в Бурейском районе, а также в Хабаровском крае.

В общей сложности в отношении задержанных возбуждено 5 уголовных дел. Задержать их удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Амурской области и МО МВД России «Бурейский» при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром».

По местам жительства амурчан проведены обыски, изъято более полутора килограммов наркотических веществ – гашишного масло и марихуаны, а также средства связи, приспособления для изготовления наркотиков и другие доказательства преступной деятельности.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности задержанных, проверяется их причастность к совершению других преступлений, сообщает амурское управление МВД.

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#криминал #происшествия

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