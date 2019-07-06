В Китае начали строить средний участок газопровода «Сила Сибири»

«Сварочные работы уже начались. Деятельность по реализации инженерного проекта на среднем участке "восточного" маршрута осуществляется в полную силу», – заявил генеральный директор компании Чжан Вэйсюань.

«Восточный» маршрут на территории Китая включает три участка: северный, промежуточный и южный. По данным CNPC, промежуточная часть трубопровода протяженностью более 1,1 тысячи километров соединит уезд Чанлин в северо-восточной провинции Цзилинь с городом Юнцин (провинция Хэбэй, Северный Китай). Ее строительство будет осуществляться при участии около 10 тысяч человек, пишет ТАСС.

«Газпром» в III квартале 2019 года планирует начать заполнение газом трубопровода «Сила Сибири». Как сообщил ранее глава корпорации Алексей Миллер, строительство идет с опережением графика, поэтому поставки в Китай по северному участку «Хэйхэ – Чанлин» начнутся раньше намеченного срока – с 1 декабря 2019 года. Договор о «восточном» маршруте (то есть «Силе Сибири») с CNPC был подписан 21 мая 2014 года, максимальная пропускная мощность газопровода – 38 миллиарда кубометров в год.