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В Китае начали строить средний участок газопровода «Сила Сибири»

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) приступила к строительству на территории КНР среднего участка «восточного» маршрута – совместного с Россией газопровода «Сила Сибири» – и планирует его завершить к октябрю 2020 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 5 июля, на сайте компании.

«Сварочные работы уже начались. Деятельность по реализации инженерного проекта на среднем участке "восточного" маршрута осуществляется в полную силу», – заявил генеральный директор компании Чжан Вэйсюань.

«Восточный» маршрут на территории Китая включает три участка: северный, промежуточный и южный. По данным CNPC, промежуточная часть трубопровода протяженностью более 1,1 тысячи километров соединит уезд Чанлин в северо-восточной провинции Цзилинь с городом Юнцин (провинция Хэбэй, Северный Китай). Ее строительство будет осуществляться при участии около 10 тысяч человек, пишет ТАСС.

«Газпром» в III квартале 2019 года планирует начать заполнение газом трубопровода «Сила Сибири». Как сообщил ранее глава корпорации Алексей Миллер, строительство идет с опережением графика, поэтому поставки в Китай по северному участку «Хэйхэ – Чанлин» начнутся раньше намеченного срока – с 1 декабря 2019 года. Договор о «восточном» маршруте (то есть «Силе Сибири») с CNPC был подписан 21 мая 2014 года, максимальная пропускная мощность газопровода – 38 миллиарда кубометров в год.

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