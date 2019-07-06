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сегодня, 11:11 0

В 2019 и 2020 годах будет проведена всероссийская диспансеризация

В 2019 и 2020 годах будет проведена всероссийская диспансеризация
Фото: baba-deda.ru

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.

Отмечается, что Росздравнадзору, Федеральному и территориальному фондам обязательного медицинского страхования, а также страховым медицинским организациям поручено провести контроль за осуществлением диспансеризации. Кроме того, Минздрав, Минобрнауки, Минпросвещения, Минкомсвязи, Минтранс, Минспорт и Минтруд должны провести информационную кампанию для россиян.

О проведении всероссийской диспансеризации стало известно в конце апреля. Как ожидается, все россияне получат возможность пройти обследование, пишут «Известия».

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#здоровье #российская власть

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