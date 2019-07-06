В 2019 и 2020 годах будет проведена всероссийская диспансеризация

Отмечается, что Росздравнадзору, Федеральному и территориальному фондам обязательного медицинского страхования, а также страховым медицинским организациям поручено провести контроль за осуществлением диспансеризации. Кроме того, Минздрав, Минобрнауки, Минпросвещения, Минкомсвязи, Минтранс, Минспорт и Минтруд должны провести информационную кампанию для россиян.

О проведении всероссийской диспансеризации стало известно в конце апреля. Как ожидается, все россияне получат возможность пройти обследование, пишут «Известия».