В 2019 и 2020 годах будет проведена всероссийская диспансеризация
Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.
Отмечается, что Росздравнадзору, Федеральному и территориальному фондам обязательного медицинского страхования, а также страховым медицинским организациям поручено провести контроль за осуществлением диспансеризации. Кроме того, Минздрав, Минобрнауки, Минпросвещения, Минкомсвязи, Минтранс, Минспорт и Минтруд должны провести информационную кампанию для россиян.
О проведении всероссийской диспансеризации стало известно в конце апреля. Как ожидается, все россияне получат возможность пройти обследование, пишут «Известия».
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