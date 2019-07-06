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сегодня, 10:42 4

На космодром Восточный переведут коммерческие и государственные пуски

На космодром Восточный переведут коммерческие и государственные пуски
Фото: @sv_levickiy

Около шести пусков ракет будут проведены с космодрома Восточный в 2020 году. Об этом сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин после успешного запуска ракеты «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» и 32 мини-спутниками 5 июля.

«Мы надеемся, что космодром Восточный в следующем году будет гораздо более интенсивно работать. Мы планируем сюда переводить коммерческие и государственные пуски. В целом в следующем году от четырех до шести пусков мы планируем на Восточном провести», – сказал он.

Пока на космодроме Восточный открыта трасса только под запуски автоматических космических аппаратов. Роскосмос еще не открыл трассу с Восточного под пилотируемые пуски.

На 2019 год Роскосмос запланировал осуществить 45 запусков. Это следует из плана-графика. В число запусков входят как запуски ракет космического назначения, так и испытательные пуски баллистических ракет, пишет ТАСС.

Генеральный директор Роскосмоса также выразил благодарность боевому расчету космодрома Восточный за успешный запуск 33 спутников на орбиту.

«Все "33 богатыря" находятся на целевых орбитах. Благодарю боевой расчет космодрома Восточный и специалистов наших предприятий за хорошую работу», – написал Рогозин у себя в Twitter.

Как сообщалось ранее, запуск ракеты носителя «Союз-2.1б» с метеорологическим спутником «Метеор-М» № 2-2 и 32 другими космическими аппаратами в качестве попутной полезной нагрузки состоялся 5 июля в 08:41 по московскому времени. Это первый старт ракеты с космодрома Восточный в этом году и пятый пуск в истории нового российского космодрома.

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#космодром #космос

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    Три российских и 23 забугорных спутника - это круто! Денежки потекут в Москву, а осколки... неважно куда.

  • grod

    grod
    1 час назад

    кранты области....и людям

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    успешный пуск, обещаний гора)))) грамотные страны это делают на чужой территории, мы же как самая "бедная" страна готовы все что угодно сделать за деньги для самых "нуждающихся"(((( плевать на людей которые там живут!!!

  • ay

    ay
    59 минут назад

    В прошлом годе обещали 5 пусков на 2019, а реально состоялся один. Так что можно не крантить. Крантов не будет.

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