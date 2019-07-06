Малиновскому дому-интернату подарили гидромассажную ванну за полмиллиона рублей

В Малиновском доме-интернате появился кабинет гидротерапии для детей-инвалидов. Оборудование стоимостью более полумиллиона учреждению приобрела компания «РусГидро». Это единственное гидромассажное оборудование в Бурейском районе.

Новое оборудование позволяет проводить несколько процедур – лечебную гимнастику, арома- и игротерапию. Оно показано детям с ДЦП, заболеваниями костно-мышечной системы – плоскостопией, сколиозом, остеохондрозом, а также при нарушении обмена веществ, ожирении. Гидромассажную ванну можно принимать в любом возрасте. Противопоказаниями являются кожные болезни, острые инфекционные заболевания, острые психозы и частые приступы эпилепсии у детей.

По словам директора учреждения Евгении Куликовой, идея приобрести такую ванну возникла еще пять лет назад, когда такое же оборудование она увидела в подобном детском учреждении Санкт-Петербурга. Но на приобретение гидромассажной ванны не было средств. За помощью руководитель Малиновского дома-интерната обратилась к губернатору, а глава региона адресовал просьбу к компании «РусГидро».

«Компания «РусГидро» много уделяет внимание благотворительности особенно, что касается детей. Губернатор Амурской области Василий Орлов обратился в нашу компанию, и под руководством директора этот проект был реализован. Данная ванна оказывает широкий спектр помощи. Я уверен, что это дорогостоящее оборудование будет эффективно в лечении», – отметил Андрей Попов, главный инженер Бурейской ГЭС.

«Главный результат такой реабилитации – это здоровье ребенка, его отличное настроение и познание такими детишками новой среды – воды. У нас приоритет – помощь детям, их всесторонняя комплексная реабилитация. Поэтому мы готовы сотрудничать с компаниями-благотворителями, чтобы в нашей области был отличный реабилитационный центр, который будет оказывать всестороннюю помощь не только детям, которые проживают у нас в учреждении, но и детям всего региона, имеющим проблемы со здоровье и в ментальной сфере», – сказала директор Малиновского дома-интерната Евгения Куликова.

Специально для кабинета гидромассажа в Малиновском доме-интернате ввели новую ставку – медицинская сестра по массажу, составили программы по гидротерапии и планируют в дальнейшем повышать квалификацию оказания этой услуги.