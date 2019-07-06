Дождливо и облачно: прогноз погоды в Приамурье на 6 июля

В Амурской области 6 июля будет облачно с прояснениями, в большинстве южных районов и местами на севере области пройдут дожди – от слабых до сильных. Ожидаются грозы. Ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью до 5 метров в секунду, при грозе он усилится до 8-13 метров в секунду.

Температура на севере региона составит плюс 26…31, местами будет плюс 20…25. На юге термометры покажут плюс 17…22, при прояснении местами будет до плюс 27.

В Благовещенске в этот день преимущественно облачно, временами ожидается дождь, возможна гроза. Ветер выберет северо-восточное, восточное направление и разгонится до 4-9 метров в секунду. Температура днем составит плюс 20…22, сообщает Амурский гидрометцентр.