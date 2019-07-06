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Муниципальный квадрокоптер помогает создать детальную карту Белогорска

Муниципальный квадрокоптер помогает создать детальную карту Белогорска
Фото: mirquadrocopterov.ru

Муниципальный квадрокоптер оцифрует всю территорию Белогорска с высоты 500 метров. Задачу совместить фотоснимки в 4К-разрешении с картой проекта «Google Планета Земля» поставил глава Белогорска Станислав Мелюков. Доступ к данным будет иметь ограниченный круг лиц.

В настоящее время цифруется центральная часть городского округа. Специалисты отмечают, что наложение слоя качественных фотографий поверхности на спутниковые снимки сохраняет весь функционал сервиса. В числе особенно востребованных функций они называют точное определение местоположения объекта в географических координатах, расстояния, а также максимальное приближение к поверхности земли, пишет пресс-служба администрации Белогорска.

Возможности использования оцифрованной беспилотником карты безграничны, считают в администрации. Касаются они не только сферы строительства и ЖКХ, но и благоустройства, выявления различного рода нарушений и чрезвычайных ситуаций.

Новый современный квадрокоптер DJI Phantom 4 Pro Obsidian (старый DJI Inspire отслужил свой срок) появился в городе в марте 2019 года. Его из отпуска из Таиланда привез глава Белогорска Станислав Мелюков, так как стоимость квадрокоптера была ниже, чем предлагали российские поставщики.

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#администрация Белогорска #Белогорск #технологии

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Комментарии
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  • Тахографист

    Тахографист
    1 час назад

    "Его из отпуска из Таиланда привез глава Белогорска Станислав Мелюков"-это незаконно

  • Anatolyi28loyaer

    Anatolyi28loyaer
    1 час назад

    зря вы так, кто чтобы не говорил белогорск намного чище и ухоженней чем другие города области

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