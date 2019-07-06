Муниципальный квадрокоптер помогает создать детальную карту Белогорска

Муниципальный квадрокоптер оцифрует всю территорию Белогорска с высоты 500 метров. Задачу совместить фотоснимки в 4К-разрешении с картой проекта «Google Планета Земля» поставил глава Белогорска Станислав Мелюков. Доступ к данным будет иметь ограниченный круг лиц.

В настоящее время цифруется центральная часть городского округа. Специалисты отмечают, что наложение слоя качественных фотографий поверхности на спутниковые снимки сохраняет весь функционал сервиса. В числе особенно востребованных функций они называют точное определение местоположения объекта в географических координатах, расстояния, а также максимальное приближение к поверхности земли, пишет пресс-служба администрации Белогорска.

Возможности использования оцифрованной беспилотником карты безграничны, считают в администрации. Касаются они не только сферы строительства и ЖКХ, но и благоустройства, выявления различного рода нарушений и чрезвычайных ситуаций.

Новый современный квадрокоптер DJI Phantom 4 Pro Obsidian (старый DJI Inspire отслужил свой срок) появился в городе в марте 2019 года. Его из отпуска из Таиланда привез глава Белогорска Станислав Мелюков, так как стоимость квадрокоптера была ниже, чем предлагали российские поставщики.