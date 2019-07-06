Близнецы, займитесь детьми, Козероги, остановитесь: астрологический прогноз на 6 июля

Восход Солнца: 04:26

Заход Солнца: 20:42

Солнце в Раке.

Овен. Сегодня финансовое положение недостаточно стабильно: вероятны потери или объем трат превысит поступления. Надежды, возложенные на предстоящие сделки, могут оказаться напрасными. Не исключено, что внезапные и непредвиденные расходы скажутся на семейном бюджете. Вполне возможны серьезные перемены в личных отношениях, как положительные, так и отрицательные.

Телец. Ваши авторитет и репутация могут подвергнуться неожиданным нападкам. Проявите сдержанность, постарайтесь не сорваться и не воспринимать критические замечания в свой адрес слишком болезненно. Неожиданное известие, которое вы можете получить во второй половине дня, позволит подвести итог прежним замыслам.

Близнецы. Благоприятное расположение звезд позволит вам проявить свои способности на разных поприщах. Возрастают удачливость, коммуникабельность, быстрота реакции. Интересы детей потребуют от вас внимания и личного участия. Скорее всего, именно этот день позволит вам прийти к согласию с партнером или обрести мир в душе.

Рак. День символизирует включение космической энергии любви, отпущения грехов, покаяния. Вам пойдет на пользу посещение храма, милосердие и участие в судьбе близких людей. Важное значение имеют нравственное очищение, духовность, интуиция. Некоторая суета во второй половине дня потребует собранности и сдержанности. Необходимо переосмыслить прошлое.

Читайте также

Гороскоп 1 – 7 июля: Рыбы ударятся в романтику, а Раки будут стремиться к душевной гармонии

Лев. Неблагоприятный день для достижения поставленной цели, изучения наук и ремесел. Ни в коем случае не занимайтесь гаданиями. Это может привлечь очень опасные и злые силы. Избегайте рискованных финансовых операций — кажущаяся выгода обманчива. Ограничьте общение. В этот день новые знакомства будут иметь негативные последствия.

Дева. День активной индивидуальной работы. Неблагоприятное время для коллективных действий. Не теряйте чувства реальности: вероятно, многие планы вам видятся в розовом цвете, а излишняя уверенность может создать множество неприятностей. Во второй половине дня не исключены новые знакомства, которые из дружеских перерастут в деловые. Держитесь подальше от открытого огня.

Весы. Возможны резкие и внезапные перепады в настроении, головная боль. Следует умерить стремление к риску и экстравагантным поступкам. Мелкие неприятности могут испортить вам настроение. Сегодня усилятся дар предвидения и интуиция, но необходимы сдержанность и такт в общении.

Скорпион. День отмечен нерешительностью, сомнениями. Коммерческая деятельность или рискованные финансовые операции принесут убытки. Ирония и оптимизм помогут снизить негативные тенденции дня. Полезны прогулки на свежем воздухе.

Читайте также

Гороскоп на июль 2019 года: У Стрельцов сбудется мечта, а Близнецы проявят упрямство

Стрелец. Неблагоприятный день. Любые усилия не принесут желаемых результатов. Сократите общение, исключите новые знакомства. Возможны трудности в семейных отношениях или разногласия с партнерами.

Козерог. День может оказаться противоречивым. Выгода возможна только от начатых дел. Вам лучше остановиться и внимательно осмотреться по сторонам. Положитесь на интуицию. В контактах с партнерами или в отношениях с близкими людьми не проявляйте излишней категоричности. Сон может оказаться вещим и исполниться через четыре дня.

Водолей. Благоприятный день для общения, перемен в личной и общественной жизни. Вы найдете поддержку и понимание у людей, которых до этого не считали союзниками. Не исключено, что работа потребует большей сосредоточенности, чем обычно, однако положительные результаты с лихвой окупят приложенные усилия. Возможен яркий, запоминающийся праздник в личной жизни.

Рыбы. Сегодня самый неподходящий день для начала нового дела, долговременного планирования, решения житейских вопросов. Осмотрительность и здравый смысл помогут вам обойти острые жизненные углы, но зря рисковать не стоит. Постарайтесь воздержаться от всего, что может нанести вред организму, особенно от спиртных напитков.

Астролог: Вальдемар Небоходцев