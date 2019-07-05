Амурчканка собирает средства на лечение дочери в Корее

Фото: instagram.com/help_aleksandra_28rus

В социальных сетях появился призыв о помощи 8-летней амурчанке Александре Болотиной. У девочки серьезное онкологическое заболевание. Мать рассчитывает на лечение в корейской клинике, но это стоит огромных денег.

«Саша родилась в сентябре 2010 года обычным здоровым ребенком. Ходила в детский сад. В январе 2015 года начала болеть спина, мы обратились за помощью к врачам. Нам диагностировали злокачественное образование и в феврале 2015 года прооперировали и поставили диагноз "нейробластома забрюшинного пространства 4 стадии". Мы успешно прошли лечение, и в 2016 году нам поставили стойкую стабилизацию по основному заболеванию. В сентябре 2017 года Саша пошла в первый класс как самый обычный ребенок, в ноябре 2018 Сашу стала беспокоить боль в области спины. Очередное обследование показало, что это метастаз. Нам назначили химиотерапию, к сожалению, она нам не помогла. Лечащий врач отправила выписку в клинику имени Димы Рогачева, где нам было отказано в дальнейшем лечении. Я самостоятельно отправила запросы еще в три клиники России, откуда нам прислали отказ. Сделала запрос в зарубежные клиники, и нас готова принять клиника в Сеуле. Клиника "СунХунЧян". Я ребенка воспитываю одна, помочь мне некому. Я с ребенком нахожусь в больнице уже 8 месяцев. В данный момент Саша находится в очень тяжелом состоянии. Три недели назад Саша потеряла зрение. Я очень хочу, чтобы Саша видела и жила без боли. Клиника "СунХунЧян" уже неоднократно помогала деткам с таким же диагнозом и тяжелым состоянием здоровья. У меня вся надежда на вас, услышьте крик матери о помощи!» – говорится в сообщении Инстаграма help_aleksandra_28rus.

ИА «Амур.инфо» связалось по телефону с мамой девочки Оксаной Болотиной. Она пояснила, что семья – из поселка Прогресс. В настоящее время мать и дочь находятся в детской областной больнице Благовещенска. Сумма, которую нужно собрать амурчанам, составляет около 10 тысяч долларов. «Клиника нас готова принять хоть сейчас», – сообщила Оксана. В медучреждении Александру будет ждать обследование, а потом, исходя из полученных данных, – лечение.

Реквизиты для оказания помощи:

карта Сбербанка 5469 0300 1262 4128;

мобильный банк 8-924-673-22-09;

получатель: Юлия Сергеевна В.

Как пояснила Оксана, это реквизиты ее родственницы. Также женщина предоставила ИА «Амур.инфо» копии необходимых подтверждающих документов.