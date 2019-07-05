Спутники попутной нагрузки, запущенные с Восточного, выведены на орбиты

Фото: vk.com/roscosmos

Роскосмос в «ВКонтакте» сообщил об успешном отделении попутной нагрузки миссии «Метеор-М». Ракета-носитель «Союз-2.1б» и разгонный блок «Фрегат» – отработали в штатном режиме. Космические аппараты основной и попутной полезной нагрузки выведены на три различные орбиты.

В интересах Германии, Франции, США, Израиля, Великобритании, Швеции, Финляндии, Таиланда, Эквадора, Чехии и Эстонии было запущено 29 спутников, а также 3 российских научно-образовательных спутника формата CubeSat.

Для максимально точного и удобного выведения разгонный блок «Фрегат» сформировал три различные орбиты, в зависимости от задач аппаратов. Первая – это солнечно-синхронная высотой 828 километров и наклонением 98,57°, вторая – высотой 580 километров и наклонением 97,7°. Еще часть спутников была выведена на орбиту высотой 530 километров и наклонением 97,5°.

Ранее сообщалось о выведении на орбиту и взятии на управление спутника «Метеор-М».