Глава Приамурья: перед нами стоит задача увеличить выпуск гражданской продукции

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«На территории Амурской области есть три предприятия, которые работают в рамках гособоронзаказа. Самое крупное – это судостроительный завод имени Октябрьской революции в Благовещенске. Совокупно на них работают около тысячи человек. За прошлый год объем выпущенной продукции составил 2 миллиарда рублей. По каждому есть вопросы и предложения по обновлению материально-технической базы, по увеличению выпуска продукции. Перед нами стоят задачи по увеличению выпуска гражданской продукции и доведения ее доли в общем объеме до 50 процентов. Мой доклад был посвящен тем мерам, которые позволят выполнить это поручение президента», – цитирует Орлова пресс-служба областного правительства.

Глава Приамурья отметил, что Совет безопасности – «очень действенный инструмент», коллегиальный орган, решения которого общеобязательны. «Поручения, которые будут отражены в протоколе для Минпромторга, могут серьезно изменить работу наших предприятий этой отрасли», – сказал Орлов.