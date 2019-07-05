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Глава Приамурья: перед нами стоит задача увеличить выпуск гражданской продукции

Глава Приамурья: перед нами стоит задача увеличить выпуск гражданской продукции
Фото: amurobl.ru

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев провел совещание, посвященное актуальным вопросам национальной безопасности на Дальнем Востоке и в Забайкалье. В нем принял участие губернатор Амурской области Василий Орлов. Глава региона прокомментировал мероприятие.

«На территории Амурской области есть три предприятия, которые работают в рамках гособоронзаказа. Самое крупное – это судостроительный завод имени Октябрьской революции в Благовещенске. Совокупно на них работают около тысячи человек. За прошлый год объем выпущенной продукции составил 2 миллиарда рублей. По каждому есть вопросы и предложения по обновлению материально-технической базы, по увеличению выпуска продукции. Перед нами стоят задачи по увеличению выпуска гражданской продукции и доведения ее доли в общем объеме до 50 процентов. Мой доклад был посвящен тем мерам, которые позволят выполнить это поручение президента», – цитирует Орлова пресс-служба областного правительства.

Глава Приамурья отметил, что Совет безопасности – «очень действенный инструмент», коллегиальный орган, решения которого общеобязательны. «Поручения, которые будут отражены в протоколе для Минпромторга, могут серьезно изменить работу наших предприятий этой отрасли», – сказал Орлов.

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#губернатор #производство

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Комментарии
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  • Mainer

    Mainer
    34 минуты назад



    Глава Приамурья отметил, что Совет безопасности – «очень действенный инструмент»



    Эх Василий, Василий..

    Когда уже Вы, Вы лично, товарищ Орлов, станете наконец «очень действенным инструментом»?



    Ну сколько можно уже?

  • Врангель

    Врангель
    13 минут назад

    Вот это флюгер так флюгер

  • Ветеран Юнармии

    Ветеран Юнармии
    11 минут назад

    Дурак дураком Васька Орлов. Пойдемте завтра глянем на 2000 работников в Судовекфи. Хрен с ним работают пусть даже в 3 смены( это очень смешно) -найдем ли мы 700 сотрудников?

    Очень смешно-конечно нет. А какие еще 2 предприятия выпускают гражданскую продукцию? Подскажите пожалуйста. Уровня, о котором можно декларировать на уровне взаимодействия федерального центра и региона.

    Не губернатор а чмо какое-то, прости господи.

    Оно хоть в чем то понимает?

  • Врангель

    Врангель
    5 минут назад

    Ветеран Юнармии

    Дурак дураком Васька Орлов. Пойдемте завтра глянем на 2000 работников в Судовекфи. Хрен с ним работают пусть даже в 3 смены( это очень смешно) -найдем ли мы 700 сотрудников?

    Очень смешно-конечно нет. А какие еще 2 предприятия выпускают гражданскую продукцию? Подскажите пожалуйста. Уровня, о котором можно декларировать на уровне взаимодействия федерального центра и региона.

    Не губернатор а чмо какое-то, прости господи.

    Оно хоть в чем то понимает?



    А вы сомневаетесь? https://www.amur.info/news/2019/06/10/155311

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