Свето-музыкальная аллея Белогорска признана Минстроем одной из лучших

Фото: пресс-служба администрации Белогорска

Экспертный совет при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ оценил свето-музыкальную аллею Белогорска как один из лучших реализованных проектов по благоустройству общественных территорий.

Объект внесен в федеральный реестр лучших реализованных практик и размещен на официальном сайте Минстроя. «В федеральный реестр лучших практик по благоустройству, реализованных в 2018 году, вошли 165 проектов из 112 городов 60-ти регионов России, – сказал замглавы города по ЖКХ Александр Башун. – Основная цель реестра – обмен опытом и лучшими решениями в сфере благоустройства. Для включения в федеральный реестр в Минстрой России в этом году поступило 454 заявки из 84 регионов страны. В том числе был и Белогорск. Город был представлен в номинации "Парк, как место отдыха и занятий спортом". Заявки проходили очень строгую экспертизу. Каждый регион, участвующий в проекте "Формирование комфортной городской среды", раз в год направляет в Минстрой России не менее двух лучших реализованных практик по благоустройству. Мы очень рады, что Белогорск попал в число лучших и признан на федеральном уровне».

Комплексная система управляемого освещения была установлена в Белогорске в 2018 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». Из федерального, областного и городского бюджетов на создание уникального арт-объекта, выполненного по индивидуальному проекту, направлено 13,8 миллиона рублей.

Световая аллея представляет собой комплекс из 10 металлических конструкций, выполненных в виде арок. На них закреплены 130 тросов со светодиодными лентами, которые создают иллюминацию под музыкальное сопровождение. Вес световой конструкции – почти две тонны. В комплексе аллеи – всепогодная акустическая система. Площадь светодиодного полотна составляет 1,2 тысячи квадратных метров, пишет пресс-служба администрации Белогорска.

В сезоне 2019 года аллея работает каждую неделю (по пятницам, субботам и воскресеньям) при благоприятных погодных условиях. В репертуаре арт-объекта уже более двух десятков композиций классической, рок- и поп-музыки. Посмотреть световое шоу в выходные дни приходят не только жители Белогорска, но и гости города.