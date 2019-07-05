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сегодня, 19:09 2

В Приамурье определилась «Семья года»

В Приамурье определилась «Семья года»
Фото: amurobl.ru

«Семьей года» в Приамурье стали супруги с двумя детьми из села Константиновка. Семья Стрельцовых победила в региональном этапе всероссийского конкурса, их признали лучшими в номинации «Молодая семья».

Алексей и Юлия Стрельцовы и их дети Алина и Максим стали одними из 26 семей – участников регионального этапа конкурса. Во время мероприятия они представляли презентацию о своей семье и портфолио с многочисленными благодарностями, почетными грамотами и дипломами межрегионального, областного и районного характера за активную жизненную позицию, участие в различных конкурсах и спортивных соревнованиях. В прошлом году Стрельцовы стали победителями областного фестиваля молодых семей «Все начинается с любви» в номинации «Семейная летопись».

В конце года амурская семья поедет в Москву для участия в двухдневной программе, включающей торжественную церемонию награждения, семейный праздник-знакомство, экскурсионную программу. Эти мероприятия проходят в рамках всероссийского конкурса «Семья года», сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#конкурсы

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Комментарии
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  • dobry

    dobry
    53 минуты назад

    Поздравляю земляков

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    26 минут назад

    Хотелось бы подробнее узнать о семье-победителе: образование, работа, как познакомились....

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