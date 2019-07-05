Новое кладбище обустроят в границах Белогорска

Глава Белогорска Станислав Мелюков провел рабочее совещание, касающееся обустройства кладбищ в границах города. Участниками встречи стали его заместители, руководители подразделений администрации в сфере имущества и правового обеспечения органов местного самоуправления.

Было отмечено, что в ведении муниципалитета находятся два кладбища: Никольское, расположенное в Белогорске, и Серышевское в районе 5 километра автотрассы Белогорск – поселок Серышево. Специалисты констатируют, что земель для оказания погребальных услуг становится все меньше.

«Городскому кладбищу по улице Никольское шоссе около 100 лет, закреплено оно в оперативное управление муниципального учреждения "Ритуальные услуги", – рассказала начальник правового управления Наталья Фахрутдинова. – С октября 1996 года по июль 2010 года оно считалось закрытым. Позже были внесены изменения, которые допускали захоронение в границах существующего кладбища при наличии свободного места, в родовых захоронениях».

По поручению главы специалисты провели работу по организации нового погоста. Разместится он в границах округа. Дорожная карта по реализации проекта появится к 15 июля текущего года. Планируется, что заработает новое кладбище в 2021 году.

«Земельные ресурсы для захоронений на Серышевском кладбище, Никольском кладбище, в принципе, подходят к концу. Уже найдено место, хорошее, чистое, ровное. Находится по старой Благовещенской трассе, – говорит глава Белогорска Станислав Мелюков. – В связи с этим встанет вопрос о приведении дороги к нему в нормативное состояние. Сейчас она грунтовая. Считаю, что будет правильно, если мы эту дорогу сделаем с твердым покрытием, то есть заасфальтируем».

По предварительным расчетам, от «горбатого моста» до места обустройства нового кладбища – расстояние около 9 километров. На асфальтирование дороги потребуется около 120 миллионов рублей. За помощью в финансировании социально важного вопроса муниципалитет обратится в правительство Амурской области, пишет пресс-служба администрации Белогорска.