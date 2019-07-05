Патрушев: пятерых боевиков задержали на Дальнем Востоке за полтора года

Фото: kremlin.ru / пресс-служба Кремля

Пятеро боевиков и 57 их пособников были задержаны на российском Дальнем Востоке с начала 2018 года. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании на космодроме Восточный.

«В 2018 году и за пять месяцев текущего года в округе выявлено два преступления террористической направленности, задержано пятеро участников бандформирований и 57 пособников террористов», – цитирует Патрушева «Интерфакс».

Он добавил, что за это время был, в частности, предотвращен теракт, который планировал совершить в образовательной организации житель Хабаровска.

По его словам, защищенность объектов от террористических атак должна быть гарантирована. «Это относится прежде всего к критически важным и потенциально опасным объектам, которых в округе более 950, а также к местам массового пребывания людей, социальным объектам, включая школы, больницы, места отдыха, объекты культуры и спорта», – заявил Патрушев.

По его словам, за пять месяцев на Дальнем Востоке уже выявлено 5 тысяч 914 нарушений законодательства в сфере обеспечения антитеррористической безопасности, больше всего – в Приморском и Хабаровском краях и Магаданской области.

«В числе основных нарушений – недостаточная оснащенность объектов инженерно-техническими средствами охраны и оповещения, несоблюдение процедур проведения досмотровых мероприятий, затягивание сроков категорирования и оформления паспортов безопасности. В среднем по округу утвержденные паспорта безопасности имеют 74 % всех объектов», – сообщил Патрушев.

Он сказал, что эти нарушения стали следствием слабого контроля со стороны собственников объектов за выполнением требований по безопасности и низкой квалификации сотрудников охранных служб, обеспечивающих антитеррористическую защищенность объектов.

Кроме того, Николай Патрушев потребовал устранить недоработки в сфере обеспечения безопасности на транспорте на Дальнем Востоке.

«Судя по поступившим докладам, эта работа пока не завершена», – цитирует Патрушева РИА Новости.

Патрушев напомнил, что на аналогичном совещании год назад, прошедшем на Камчатке, особо отмечалась необходимость усиления ответственности за ненадлежащее исполнение требований транспортной безопасности, установления запрета на воздушные перевозки с использованием посадочных площадок, а также совершенствования охраны аэропортов и обеспечения безопасности воздушного транспорта.

По словам секретаря Совбеза, соответствующие поручения были включены в протокол заседания, однако они так и не были полностью выполнены. «Поэтому прошу представителя Минтранса России доложить о выполнении указанных поручений, в том числе о принятии Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте на 2019-2022 годы», – сказал Патрушев.

По его словам, на территории Дальневосточного федерального округа во втором полугодии 2018 года проведено более 1 900 учений, во время которых отработано повышение эффективности межведомственного взаимодействия, в том числе при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

«На автодорогах ликвидировано 82 аварийно-опасных участка. В результате активизации правоохранительной деятельности в 2018 году на объектах транспорта пресечено более пяти тысяч восьмисот преступлений», – констатировал секретарь Совбеза.

По словам Патрушева, также было выявлено почти 2 700 нарушений требований по перевозке пассажиров и опасных грузов, а сумма штрафов по этим нарушениям составила 27 миллионов рублей.

«Контрольно-рейдовые мероприятия, проведенные уже в этом году, показали, что проблема несоблюдения требований транспортной безопасности, к сожалению, пока остается. Только Ространснадзором за пять месяцев в округе выявлено около 1 400 подобных нарушений, наложено штрафов на сумму около 12 миллионов рублей. При этом список характерных нарушений особо не изменился», – добавил он.

Секретарь Совбеза попросил глав регионов совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами провести детальный анализ причин выявленных нарушений и принять меры для наведения порядка.

Как пишет пресс-служба правительства Амурской области, кроме того, в ходе визита Патрушева обсуждались меры по диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Были рассмотрены предложения, которые могли бы способствовать увеличению объема выпуска гражданской продукции на дальневосточных предприятиях ОПК.

Поднимались проблемы, связанные с профилактикой дорожно-транспортных происшествий, борьбой с лесными пожарами и обеспечением населения Дальнего Востока качественной питьевой водой.

Николай Патрушев посетил космодром Восточный. Он обсудил с заместителем председателя правительства России Юрием Борисовым и генеральным директором Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным вопросы эксплуатации космодрома, заслушал доклад заместителя гендиректора Роскосмоса Сергея Демина о принимаемых мерах по обеспечению антитеррористической защищенности объектов космодрома Восточный, а также ознакомился с элементами комплексной системы безопасности.

Патрушев наблюдал за пуском ракеты космического назначения «Союз 2.1б» с космическим аппаратом «Метеор 2-2», поздравил совместный расчет подготовки и пуска ракеты с удачным запуском.