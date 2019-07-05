Нужно больше сои: Трутнев поручил провести в Приамурье инвентаризацию земель

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В рамках рабочей поездки в Амурскую область заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев провел совещание по вопросам социального и экономического развития региона.

Вице-премьер дал поручение Агентству Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта совместно с региональными властями провести инвентаризацию земель в Амурской области.

«Нужен хороший анализ того, какие земли еще могут быть введены в оборот. Сегодня наши соседи из Китая заинтересованы в увеличении поставок сои. Почему бы Амурской области на этом еще больше не зарабатывать. Надо посмотреть наши возможности и может быть увеличить количество земель, которые могут использоваться под производство данной культуры», – заметил Юрий Трутнев, его цитирует пресс-служба Минвостокразвития.

По итогам уборочной кампании 2018 года урожай сои в Приамурье составил более 1 миллиона тонн. Амурская область является единственным регионом Дальнего Востока, где соя выращивается в таких масштабных объемах.

По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, для поддержки сельхозпроизводителей из областного бюджета в этом году выделяется 250 миллионов рублей на компенсацию затрат на приобретение техники.

«Этого недостаточно. В этой связи мы попросили Минсельхоз России об оказании господдержки на компенсацию затрат по приобретению техники и транспортных расходов до Дальнего Востока. Господдержка необходима и в части приобретения и транспортировки удобрений от производителей», – заметил губернатор.