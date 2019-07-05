В лесу возле кладбища под Благовещенском нашли мертвого мужчину

В Благовещенске в ночь с 3 на 4 июля ушел из дома и не вернулся Сергей Огнев. Его искали волонтеры поисково-спасательного отряда «Амур». В пятницу, 5 июля, поисковики сообщили, что мужчина найден погибшим.

26-летний Сергей пропал вместе со своим автомобилем. Ориентировка с данными пропавшего распространялась поисковиками с утра в пятницу, 5 июля. После полудня стало известно, что он найден мертвым. В ПСО «Амур» корреспонденту ИА «Амур.инфо» подтвердили эту информацию. Разглашать подробности о месте нахождения тела поисковики не могут.

Тем временем подписчики инстаграм-аккаунта хроники городских происшествий «Сканер» сообщают о том, что тело молодого мужчины было найдено за городом. По неофициальной информации, он покончил с собой, оставив предсмертную записку.

В амурском следственном управлении корреспонденту ИА «Амур.инфо» подтвердили факт обнаружения тела Сергея Огнева. Его нашли в лесном массиве в районе восьмого километра Новотроицкого шоссе. По предварительным данным, мужчина покончил с жизнью. Назначена доследственная проверка.