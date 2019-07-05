Военнослужащим и правоохранителям с 1 октября повысят оклады
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление «Об индексации денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов». Документ предполагает увеличение окладов силовикам с 1 октября 2019 года на 4,3 %.
Уточняется, что оклады повысят военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы и таможни. Средства на индексацию выплат в федеральном бюджете предусмотрены.
Также будут пересмотрены пенсии граждан, уволенных со службы.
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