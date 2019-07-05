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сегодня, 17:40 4

Военнослужащим и правоохранителям с 1 октября повысят оклады

Военнослужащим и правоохранителям с 1 октября повысят оклады
Фото: Амур.инфо

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление «Об индексации денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов». Документ предполагает увеличение окладов силовикам с 1 октября 2019 года на 4,3 %.

Уточняется, что оклады повысят военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы и таможни. Средства на индексацию выплат в федеральном бюджете предусмотрены.

Также будут пересмотрены пенсии граждан, уволенных со службы.

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#военные #финансы

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Комментарии
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  • Дюнь-Дюнь

    Дюнь-Дюнь
    51 минута назад

    а остальным?

  • Гой

    Гой
    46 минут назад

    Не мешало бы этим заслужить.

  • Myxira

    Myxira
    13 минут назад

    Дюнь-Дюнь

    а остальным?



    Ну по пенсиям такой расклад: гражданским с 1 января 2019 года проиндексировали, а военным индексация только с 1 октября предстоит.

  • grod

    grod
    12 минут назад

    нафиг всем остальным повышать....полицейскому режиму нужны только стражники

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