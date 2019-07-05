Военнослужащим и правоохранителям с 1 октября повысят оклады

Фото: Амур.инфо

Уточняется, что оклады повысят военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы и таможни. Средства на индексацию выплат в федеральном бюджете предусмотрены.

Также будут пересмотрены пенсии граждан, уволенных со службы.