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В Амурской области дожди не прекращаются: прогноз погоды на 6 июля

В Амурской области дожди не прекращаются: прогноз погоды на 6 июля
Фото: Амур.инфо

6 июля в Амурской области облачно с прояснениями. В большинстве южных районов и местами на севере области будут идти дожди, местами сильные, грозы. Ночью местами туман.

Ветер ночью подует с северо-востока, днем – с востока, юго-востока. Его скорость составит 2-7 метров в секунду, местами при грозе – с усилением до 13 метров. Температура ночью по северу – 11...16, по югу – 12...17. Днем на севере – 26...31, на юге в дожде – 17...22, при прояснении – около 25.

В Благовещенске облачно, дождь, возможна гроза. Ветер с северо-востока, востока ночью разгонится до 6-11, днем – до 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит 14...16, днем – 20...22 градуса, сообщает Амурский гидрометцентр.

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