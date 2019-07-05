В Амурской медакадемии впервые выпустили более 100 ординаторов

Фото: пресс-служба АГМА

В Амурской государственной медицинской академии впервые состоялся выпуск более 100 ординаторов. Большая часть выпускников вуза останется работать на Дальнем Востоке.

Подавляющее большинство высококвалифицированных специалистов, прошедших обучение на факультете последипломного образования медакадемии, будет работать в медицинских организациях Приамурья, а также в регионах Дальневосточного федерального округа и в Тыве.

Самые большие группы выпускаемых клинических ординаторов составили анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи, хирурги, травматологи-ортопеды – специальности, в которых в последнее время в региональном здравоохранении особенно остро ощущался дефицит кадров.

В Амурской ГМА стало традицией торжественно вручать дипломы и сертификаты специалиста ординаторам академии – выпускникам факультета последипломного образования. В этом году их 108, а в следующем эта цифра возрастет до 150. Увеличение клинических ординаторов связано с тем, что теперь нет такой формы обучения, как интернатура, поэтому увеличилось число мест для обучения в ординатуре.

На церемонию вручения дипломов и сертификатов пришли кураторы выпускников и руководители по специальностям. В адрес выпускников прозвучало немало добрых слов напутствий и пожеланий. Декан факультета последипломного образования Светлана Медведева поздравила молодых врачей с началом профессионального пути, пожелала успешной работы. А самое главное, сказала она, чтобы начинающих врачей никогда не покидало чувство огромной ответственности за жизнь и здоровье своих пациентов, чтобы они постоянно повышали свой профессионализм.

«То, что заложено в вас в медицинской академии, это лишь основа для вашего дальнейшего роста – врачи учатся и совершенствуются всю свою деятельность. Сегодня у всех вас есть отличные перспективы для профессионального развития. Успехов вам!» – сказала Светлана Викторовна.

Поздравить молодых коллег с праздником пришла заместитель председателя правительства Амурской области Ольга Лысенко, доцент кафедры лучевой диагностики, лучевой терапии с курсом онкологии, к.м.н., заслуженный врач России. Она передала всем слова поздравления от губернатора Василия Орлова и сказала о том, что сегодня решаются вопросы комплексного социального развития Дальнего Востока, предусматривающие много интересных проектов.

«Сотрудники нашей кафедры в течение двух лет вашего обучения очень старались, чтобы вы в этой тяжелой специальности получили не только теоретические знания и практические навыки, но и укрепили силу духа. Желаю всем выпускникам, чтобы ваша профессиональная карьера сложилась очень гармонично, а самое главное, учитесь трудиться дальше. Потому что опыт и знания требуются в вашем каждодневном нелегком труде. Желаю здоровья, благополучия, удачи и счастья», – сказала Ольга Викторовна. Вместе с сертификатами специалиста она вручила молодым врачам-онкологам по белой розе – символу победы над раком.

Впервые в этом году выпустила клинических ординаторов образованная два года назад кафедра анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии и скорой медицинской помощи факультета последипломного образования. Поздравил всех с этим событием заведующий кафедрой, к.м.н. Сергей Ходус, сказав, что нынешние выпускники в полной мере владеют всеми необходимыми компетенциями по оказанию медицинской помощи населению, сообщает пресс-служба АГМА.